Confira mitos e verdades sobre o consumo de suco de uva

A especialista explica o impacto do suco no emagrecimento, destaca os benefícios para a saúde cardiovascular e alerta para a quantidade diária ideal, que não substitui o consumo da fruta in natura. - (crédito: Minervino Junior/CB)

O Brasil está entre os maiores consumidores e produtores de suco de uva do mundo, ao lado dos Estados Unidos e da Alemanha, segundo dados da Embrapa. Presente na mesa dos brasileiros em diferentes versões, seja integral ou natural, a bebida também é utilizada na fabricação de geleias, balas, tortas e outros alimentos.

Nos últimos meses, o suco de uva se tornou assunto de debates nas redes sociais. Entre as principais dúvidas dos internautas estão questões sobre ganho de peso, consumo diário, benefícios à saúde e até mesmo restrições para gestantes. Para esclarecer o assunto, o Correio conversou com a nutricionista Ana Clara Cruz.

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Suco integral não substitui a fruta

Apesar de ser considerado umas das opções mais saudáveis, o suco de uva integral não substitui o consumo da fruta in natura, explica a nutricionista. Segundo Ana, a principal diferença está na quantidade de fibras, durante o processamento, boa parte das fibras presentes na casca e na polpa é perdida, reduzindo o potencial de saciedade e os benefícios para a saúde intestinal.

“O suco de uva integral pode fazer parte de uma alimentação saudável, mas a recomendação continua sendo priorizar o consumo da fruta sempre que possível”, explica.

Benefícios para a saúde cardiovascular

Estudos científicos apontam que o suco de uva integral contém compostos bioativos importantes, como polifenóis, resveratrol e flavonoides, substâncias com ação antioxidante e anti-inflamatória.

De acordo com a nutricionista, as evidências mais consistentes estão relacionadas à saúde cardiovascular. Pesquisas associam o consumo da bebida a melhorias em indicadores como pressão arterial, agregação plaquetária e resistência do colesterol LDL à oxidação.

Por não conter álcool, o suco integral também surge como alternativa ao vinho tinto para pessoas que desejam obter os benefícios dos compostos presentes na uva.

Suco de uva e o emagrecimento

Uma das dúvidas mais frequentes nas redes é se o suco de uva provoca ganho de peso. A resposta segundo a especialista, depende do contexto geral da alimentação. “O suco de uva não engorda por si só. O ganho de peso ocorre quando há excesso de calorias na dieta como um todo”, afirma.

Embora contenha açúcares naturais e calorias, o consumo moderado da bebida pode fazer parte de uma rotina alimentar equilibrada. O problema surge quando ela é consumida em excesso ou utilizada para substituir refeições.

Mitos e quantidade ideal

Um dos mitos mais comuns é o de que o suco de uva oferece exatamente os mesmos benefícios do vinho tinto. Segundo Ana, o integral pode ser até mais vantajoso em alguns aspectos, já que fornece compostos antioxidantes sem os riscos associados ao consumo de álcool.

Outro equívoco frequente é acreditar que quantidades maiores da bebida trazem mais benefícios à saúde. Sendo que, na prática, o excesso apenas aumenta a ingestão de açúcar, sem potencializar os efeitos positivos.

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A especialista também alerta para a diferença entre os tipos de produtos disponíveis no mercado. Néctares e refrescos possuem composição distinta do suco integral e costumam apresentar menor concentração de fruta e maior quantidade de açúcares adicionados.

Ana explica que, para pessoas saudáveis, o consumo diário não costuma representar riscos à saúde. A recomendação da nutricionista é de aproximadamente 150 a 250 mililitros por dia, quantidade considerada compatível com uma alimentação equilibrada.

Já indivíduos com diabetes, resistência à insulina ou que estejam em processo de perda de peso devem buscar orientação profissional para avaliar a frequência e o volume mais adequados.

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Gestantes podem consumir?

Outra dúvida recorrente envolve o consumo durante a gravidez. De acordo com a nutricionista, o suco de uva, em geral, seguro para gestantes.

A bebida não contém álcool e oferece compostos antioxidantes importantes. No entanto, o excesso deve ser evitado devido à quantidade de açúcares naturalmente presentes. “Uma porção pequena ao dia, dentro de uma alimentação equilibrada, não representa risco para a maioria das gestantes”, afirma.

O suco de uva integral deve conter apenas uva em sua composição, sem adição de açúcar, água ou conservantes. Já os néctares podem conter entre 30% e 99% de fruta e normalmente incluem açúcar adicionado. Os refrescos, por sua vez, apresentam menos de 30% de fruta e são os mais distantes de um produto natural. “Quanto menor a lista de ingredientes, melhor. O ideal é que ela contenha apenas uva”, orienta a nutricionista.

“A principal mensagem para o consumidor é que o suco de uva integral pode fazer parte de uma alimentação saudável, mas não substitui hábitos fundamentais como consumir frutas, verduras, legumes, praticar atividade física e manter uma alimentação equilibrada”, conclui.

*Estagiária sob supervisão de Aline Gouveia