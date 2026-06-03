Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

Quina: R$ 17 milhões / Lotofácil: R$ 5 milhões / Lotomania: R$ 463 mil / +Milionária: R$ 60 milhões / Dupla Sena: R$ 2 milhões e R$ 61 mil / Super Sete: R$ 1 milhão
07 - 08 - 21 - 40 - 42 - 47 no primeiro sorteio; 02 - 09 - 17 - 34 - 37 - 44 no segundo
10 - 13 - 25 - 36 - 60
00 - 01 - 05 - 12 - 14 - 21 - 27 - 33 - 47 - 55 - 63 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 73 - 77 - 82 - 91
02 - 03 - 05 - 09 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 25
04 - 07 - 15 - 20 - 23 - 34. Os trevos sorteados foram: 4 - 3
Coluna 1: 4 / Coluna 2: 3 / Coluna 3: 8 / Coluna 4: 5 / Coluna 5: 3 / Coluna 6: 6 / Coluna 7: 0
A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (3/6), seis loterias: os concursos 7042 da Quina; o 2965 da Dupla Sena; o 3702 da Lotofácil; o 360 da +Milionária; o 2932 da Lotomania e o 855 da Super Sete