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Paisagem imponente: as maiores montanhas do Brasil

O Brasil é um país de enorme diversidade ecológica e paisagens que encantam visitantes de todas as regiões. Entre florestas, planícies, serras e vales, o território brasileiro abriga cenários de rara beleza e grande importância ambiental. Para os amantes do ecoturismo e das atividades ao ar livre, as montanhas representam alguns dos destinos mais impressionantes do país

Por Flipar
Nando bomfim fotografo wikimedia commons

Além de proporcionarem vistas espetaculares, elas guardam histórias, desafios e riquezas naturais únicas. Muitas dessas formações estão localizadas em parques nacionais e áreas de preservação, atraindo aventureiros e admiradores da natureza. Conheça agora as 10 maiores montanhas brasileiras, que compõem um cenário de puro deslumbramento e ajudam a revelar a grandiosidade das paisagens do Brasil.

Michellblind wikimedia commons

10º - Pico dos Três Estados – Serra da Mantiqueira/MG-RJ-SP - Altitude de 2.665 metros. Marcando a divisa entre Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, a trilha é considerada uma das mais difíceis do país, só pode ser acessada de abril até agosto, com guia especializado.

Andrea Dallevo wikimedia commons

9º - Pedra do Sino de Itatiaia - Serra da Mantiqueira/MG - Altitude: 2.670 metros. O nome se dá pelo fato de ter formas redondas que lembram um sino sobre o planalto. As trilhas têm alto grau de dificuldade para os aventureiros.

Gilcimar Soares Liberato wikimedia commons

8º - Morro do Couto - Serra das Prateleiras/RJ - Altitude: 2.680 metros.A montanha, no Parque Nacional de Itatiaia, tem uma trilha de 6 km. Apesar do terreno acidentado, a caminhada é fácil.

Nando bomfim fotografo - wikimedia commons

7º - Monte Roraima - Serra de Pacaraima/RR - Altitude: 2.734 metros. Desbravar essa montanha, na tríplice fronteira entre Brasil, Venezuela e Guiana, não é uma aventura fácil, mas a experiência prévia em trilhas não é obrigatória, apenas desejável.

Paolo Costa Baldi - wikimedia commons

6º - Pico do Cristal - Serra do Caparaó/MG - Altitude: 2.769 metros. A montanha, no Parque Nacional do Caparaó, é mais alta das que ficam apenas dentro de Minas Gerais (já que as demais fazem divisa com outros estados). A trilha até o pico é desafiadora, com 8 km de extensão.

Pedro Perales Ramalho - wikimedia commons

5º - Pico das Agulhas Negras - Serra do Itatiaia/MG-RJ - Altitude: 2.790 metros. Atingindo temperaturas negativas no inverno, destaca-se no Parque Nacional de Itatiaia. Visível de outros cumes, a trilha é bem sinalizada e, para chegar à base do pico, são cerca de 1,3 km.

Alexhubner - wikimedia commons

4º - Pedra da Mina - Serra da Mantiqueira/MG-SP - Altitude: 2.798 metros.A subida leva dois dias, com trechos de 8 km cada, em uma trilha árdua com terreno acidentado, desnível de 1.400m e temperaturas muito baixas. A trilha atravessa partes de Minas Gerais e São Paulo.

Cecicilio wikimedia commons

3º - Pico da Bandeira - Serra do Caparaó/ES-MG - Altitude: 2.892 metros. O pico, mais alto do Sudeste, está localizado na parte mais fria da região, chegando a -10ºC. A distância média saindo do Espírito Santo é de 5 km, com desnível de 650m; já de Minas, são 6,3 km com variação de 900m de nível.

Celomozer - wikimedia commons

2º - Pico 31 de Março - Serra do Imeri/AM - Altitude: 2.974 metros. Esse pico faz fronteira com a Venezuela. A trilha, desafiadora, é pela mata, e exige autorização prévia da FUNAI, pois está em território indígena, protegido por leis de preservação brasileiras.

Michellblind - wikimedia commons

1º - Pico da Neblina - Serra do Imeri/AM - Altitude: 2.995 metros. O ponto mais alto do Brasil, na frongteira com a Venezuela, recebe esse nome devido à frequente presença de neblina no pico, o que contribui para um espetáculo da natureza.

Força Aérea do Brasil wikimedia commons

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