Galeria Paisagem imponente: as maiores montanhas do Brasil O Brasil é um país de enorme diversidade ecológica e paisagens que encantam visitantes de todas as regiões. Entre florestas, planícies, serras e vales, o território brasileiro abriga cenários de rara beleza e grande importância ambiental. Para os amantes do ecoturismo e das atividades ao ar livre, as montanhas representam alguns dos destinos mais impressionantes do país Por Flipar

Nando bomfim fotografo wikimedia commons