Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (8/6), cinco loterias: os concursos 7016 da Quina, o 3676 da Lotofácil, o 2919 da Lotomania, 2952 da Dupla-Sena e o 842 da Super Sete.
Quina: R$ 7 milhões / Lotofácil: R$ 5 milhões / Lotomania: R$ 1 milhão / Dupla Sena: R$ 2 milhões e R$ 72 mil / Super Sete: R$ 1 milhão
10 - 15 - 32 - 37 - 48 - 49 no primeiro sorteio; 01 - 09 - 10 - 12 - 15 - 41 no segundo
12 - 13 - 17 - 54 - 71
11 - 12 - 19 - 23 - 27 - 30 - 31 - 41 - 45 - 52 - 54 - 55 - 72 - 83 - 84 - 87 - 89 - 94 - 96 - 99
01 - 06 - 03 - 04 - 06 - 08 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25
Coluna 1: 8 / Coluna 2: 1 / Coluna 3: 3 / Coluna 4: 4 / Coluna 5: 3 / Coluna 6: 1 / Coluna 7: 7