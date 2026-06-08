Galeria Gigantes da natureza: plantas com folhas enormes que desafiam a imaginação Algumas plantas chamam atenção não pelas flores, mas pelo tamanho impressionante das folhas. Em ambientes tropicais e úmidos, certas espécies desenvolveram estruturas gigantescas que ajudam na captação de luz e na sobrevivência em meio à vegetação densa. O resultado são formas que parecem saídas de cenários de ficção científica. Confira 12 plantas cujas folhas enormes criam paisagens surpreendentes. Por Flipar

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