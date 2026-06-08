Como é a sangrita? Conheça a bebida mexicana sem álcool

Para seu preparo, não existe uma única receita oficial de sangrita. Diferentes regiões mexicanas utilizam ingredientes variados, criando versões mais doces, mais cítricas ou mais picantes. Algumas receitas tradicionais nem sequer utilizam tomate, mas a sangrita clássica é feita com a mistura de ingredientes cítricos e condimentados.
Entre os ingredientes mais comuns da sangrita estão suco de laranja, limão, tomate e molho de pimenta. Algumas versões também acrescentam especiarias e outros ingredientes cítricos para intensificar o sabor. O resultado é uma bebida refrescante, de sabor ácido, levemente picante e bastante intenso, conhecida pelo contraste entre o toque cítrico, a leve ardência da pimenta e a coloração avermelhada característica.
Tradicionalmente, a sangrita não é misturada diretamente à tequila. O costume mexicano consiste em alternar goles das duas bebidas separadamente, criando uma experiência marcada pelo contraste de sabores. Enquanto a tequila apresenta sabor forte e marcante, a sangrita oferece notas cítricas, levemente picantes e refrescantes, que ajudam a equilibrar a intensidade da bebida alcoólica.
Há algumas versões para a origem da sangrita. Uma delas afirma que a bebida surgiu em Guadalajara, no estado de Jalisco, no México. Segundo essa teoria, a receita nasceu a partir do líquido restante de uma salada de frutas popular na região.
A mistura, coberta com pimenta em pó fina, era consumida em uma grande tigela durante o café da manhã, enquanto o suco restante era guardado e servido em pequenos copos estreitos de barro. Em muitos casos, a bebida adquiria coloração avermelhada por causa da combinação entre pimenta, especiarias, romã e suco de laranja ou limão adoçado.