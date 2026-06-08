Galeria Como é a sangrita? Conheça a bebida mexicana sem álcool O México é muito conhecido por suas bebidas alcoólicas, como a tequila e o mezcal, mas há outra bebida mexicana, sem álcool, que também se destaca: a sangrita. Primeiro, atenção para não confundi-la com a sangria, bebida alcoólica espanhola à base de vinho e frutas. A sangrita é uma bebida tradicional mexicana normalmente servida como acompanhamento da tequila. Em português, o nome significa, em tradução literal, “pequeno sangue”, mas, obviamente, a bebida não leva sangue. Ela recebeu esse nome Por Flipar

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