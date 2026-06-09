Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (9/6), cinco loterias: os concursos 3016 da Mega-Sena; o 3706 da Lotofácil; o 7046 da Quina; o 2401 da Timemania e o 1223 do Dia de Sorte
Mega-Sena: R$ 3 milhões / Lotofácil: R$ 2 milhões / Quina: R$ 8 milhões / Timemania: R$ 34 milhões / Dia de Sorte: R$ 500 mil
11 - 19 - 33 - 52 - 55 - 60
02 - 12 - 37 - 68 - 76
01 - 08 - 10 - 38 - 40 - 50 - 63. O time do coração é o 06 (Sampaio Corrêa)
01 - 04 - 06 - 08 - 09 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 22 - 24 - 25
09 - 13 - 14 - 21 - 22 - 29 - 30. O mês da sorte é 12 (Dezembro)