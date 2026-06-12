Mangás e Animes para celebrar o dia dos namorados

Kaguya Sama: Love is War

Dois membros de um conselho escolar de elite se gostam muito, mas nenhum dos dois quer admitir que tem sentimentos pelo outro. Kaguya-sama é marcante pela batalha mental entre os personagens que escalam para situações humorísticas e às vezes para o non-sense. Saiu aqui no Brasil pela Panini Comics, e tem todos os 28 volumes da obra lançados. A adaptação em anime está disponível na Crunchyroll