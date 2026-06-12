Mangás e Animes para celebrar o dia dos namorados

O Dia dos Namorados é uma ótima oportunidade para explorar diferentes histórias de amor, desde romances escolares repletos de comédia até relações construídas em meio ao caos e desafios, os mangás e animes conquistam leitores e espectadores com personagens cativantes e narrativas que prendem do início ao fim. Confira algumas recomendações para entrar no clima:Reprodução
Fall in Love, You False Angel, de Coco Uzuki acompanha a jovem Otogi Katsura, uma estudante conhecida por todos os colegas como a 'Anjo Arrasa-Corações'. Porém sua verdadeira personalidade começa a aparecer quando Toki Ninomae, o misterioso vice-presidente da turma, descobre sua verdadeira face. Com esse segredo em comum, os dois se aproximam em uma divertida comédia romântica, cheia de situações inusitadas e momentos de tensãoReprodução
Dois membros de um conselho escolar de elite se gostam muito, mas nenhum dos dois quer admitir que tem sentimentos pelo outro. Kaguya-sama é marcante pela batalha mental entre os personagens que escalam para situações humorísticas e às vezes para o non-sense. Saiu aqui no Brasil pela Panini Comics, e tem todos os 28 volumes da obra lançados. A adaptação em anime está disponível na CrunchyrollReprodução
Wakana Gojo, um jovem tímido que sonha em se tornar um artesão de bonecas tradicionais japonesas, e Marin Kitagawa, uma garota popular apaixonada por cosplays, protagonizam o popular anime My Dress-up Darling. Quando Marin descobre o talento de Gojo com a costura, ela pede para que ele a ajude a confeccionar fantasias, o que deu início a uma parceria que transforma a vida dos doisReprodução
Após o fim de uma guerra devastadora, Violet Evergarden, uma menina criada como uma máquina de guerra, busca encontrar um novo sentido para a vida longe dos campos de batalha. Sem compreender os sentimentos humanos, ela passa a escrever cartas para outras pessoas, na tentativa de as ajudar a transmitir emoções e mensagens importantes, tudo enquanto ela tenta desvendar o significado das últimas palavras de seu antigo mentorReprodução
Spy x Family mostra o cotidiano da Operação Strix, uma missão dada ao espião Loid Forger, que criou uma família falsa para se aproximar de um influente político. Porém o que ele não sabe é que sua nova esposa, Yor, é uma assassina profissional, e sua filha adotiva Anya consegue ler mentes, e é entre missões e situações cômicas, que esta família improvável desenvolve laços genuínosReprodução
*Estagiária sob supervisão de Paulo Floro