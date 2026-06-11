Confira os principais anúncios na semana da Summer Game Fest 2026

A semana do Summer Game Fest já é conhecida por trazer novidades ao mundo dos games, mostrando mais detalhes de títulos que saem no ano vigente, mas acima disso, novos jogos para o futuro da indústria. Em 2026 não foi diferente. State of Play, Xbox Showcase, Latin American Games Showcase, o próprio Summer Game Fest, e diversos outros eventos digitais trouxeram novidades sobre o mundo dos games. O Correio separou alguns dos títulos para ficar de olho em 2026.

Confira:

Marvel’s Wolverine

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O título do mutante foi quem abriu os trabalhos do State of Play de junho, com direito a 7 minutos inéditos de conteúdo. No trecho, Wolverine aparece em uma missão de resgate procurando crianças sequestradas pelo grupo de vilões mercenários robóticos, os Carniceiros. Sem pensar duas vezes, Logan fatia os inimigos com suas garras inquebráveis e acaba recebendo a ajuda de Jean Grey no processo.

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Marvel 's Wolverine é desenvolvido pela Insomniac Games, mesmo estúdio por trás dos títulos mais recentes do Homem-Aranha para o PlayStation. O título vai chegar no dia 15 de setembro, exclusivamente para o PlayStation 5.



Silent Hill Townfall

A franquia de terror da Konami volta com Silent Hill Townfall. Desenvolvido pelo estúdio No Code, que é conhecido por jogos com experiências narrativas focadas em suspense psicológico. O trailer apostou em imagens perturbadoras e mensagens enigmáticas para introduzir uma cidade marcada por culpa, arrependimento e mistérios sobrenaturais. Ainda não há muitos detalhes sobre a história, porém o jogo promete explorar o horror psicológico característico da série sob uma nova perspectiva. Silent Hill Townfall chega em 24 de setembro para PC e PlayStation 5.

ILL

Ill reapareceu depois de muito tempo. O jogo de terror em primeira pessoa da Mundfish, mesma produtora de Atomic Heart, mexe com horror corporal e violência extrema. O trecho revelado no State of Play trouxe muitos momentos de ação e deixou mais perguntas do que respostas sobre o título. Contudo, a empresa resolveu pelo menos indicar uma janela de lançamento para 2027, colocando os ansiosos para ver o horror de perto, para esperar mais um pouco.

God of War Laufey

A Sony PlayStation finalizou o State of Play com um novo anúncio da Santa Monica, God of War Laufey vai trazer a esposa de Kratos e mãe de Atreus, Faye, para uma aventura solo em um reino onde deuses perigosos de outras mitologias estão aprisionados. No evento digital, o título teve 20 minutos de sua jogabilidade revelada e inaugurou o primeiro jogo da saga sem o Fantasma de Esparta como protagonista.

Deborah Ann Woll, de Demolidor, retorna ao papel da gigante guerreira, enquanto Jack Quaid, de The Boys, assume o papel do cubo cósmico Phranque e Perlina Lau, como a fita mágica Rue. God of War Laufey ainda não tem uma previsão de lançamento, mas deve chegar exclusivamente ao PlayStation 5.

Rayman Legends Retold

A franquia de plataforma clássica da Ubisoft retorna com um remake de um dos títulos mais amados da saga. Rayman Legends Retold traz o jogo mais bem avaliado da saga para um estilo completamente 3D e modernizado. Apesar do abandono da estética clássica representar um choque, a nova versão contará com um novo menu e também com dublagem para os personagens. Rayman Legends Retold também traz esperanças de novos títulos para fãs da franquia que estava desde 2013 sem um novo jogo, o título chega para o Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC no dia 1° de outubro.

Until Dawn 2

A sequência vai acompanhar um novo grupo de jovens presos em uma região montanhosa isolada, onde eles devem tomar decisões difíceis e enfrentar consequências permanentes, que são o centro da experiência. O trailer mostrou novas criaturas, escolhas ainda mais complexas e um sistema narrativo que promete múltiplos caminhos e finais para a história. Until Dawn 2 ainda não tem uma data cravada para chegar, mas a Sony anunciou uma janela para 2027, com título saindo exclusivamente para o PlayStation 5.

Resident Evil Veronica

A Capcom finalmente confirmou Resident Evil Veronica, uma reimaginação do clássico Code: Veronica. Nessa narrativa Claire e Chris Redfield retornam com um combate renovado, gráficos de última geração e uma ambientação ainda mais sombria. O trailer deu destaque para os experimentos da família Ashford e conectou o jogo com a cronologia principal da franquia. Resident Evil Veronica ainda não tem uma data oficial para chegar, mas a janela de lançamento é para 2027.

2 jogos de Cuphead

O Xicrinho voltou com tudo. O Studio MDHR tomou o palco e revelou dois novos títulos de Cuphead para o público. O primeiro foi Mighty Cuphead, um spin-off que sai do visual de animação antiga para um estilo pixelado em 8 bits que se assemelha aos jogos retrô dos adorados arcades. Não satisfeitos, a equipe também anunciou que uma continuação do Cuphead original “completamente animada a mão” está em desenvolvimento. Apesar da euforia gerada pelos títulos, nenhuma estimativa para o lançamento deles foi revelada. Todavia, os desenvolvedores afirmaram que os jogos estariam disponíveis para “Consoles modernos” e “Computadores pessoais”.

Alien Isolation 2

Mais de dez anos após o lançamento do primeiro jogo, Alien Isolation 2 foi oficialmente revelado. A sequência traz de volta Amanda Ripley para uma nova jornada de sobrevivência contra o xenomorfo. O vídeo exibido apostou na tensão constante, nos ambientes claustrofóbicos e em uma inteligência artificial mais imprevisível ainda para aumentar o clima de horror espacial. Apesar da euforia do novo conteúdo ainda não tem uma data confirmada para ser lançado.

gen Atlas

O criador de Shadow of the Colossus e The Last Guardian, Fumito Ueda, finalmente revelou mais detalhes de seu novo projeto. Antes conhecido apenas como Project Robot, gen Atlas é um jogo de ação e aventura em mundo aberto que se passa em um planeta abandonado repleto de estruturas colossais e mistérios. O trailer chamou atenção pela escala gigantesca dos cenários e pela presença de enormes robôs que parecem ter papel central na exploração e na narrativa. Desenvolvido pelo estúdio genDESIGN e publicado pela Epic Games Publishing, gen Atlas chega para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, mas ainda não possui data de lançamento definida.

The Last Ronin

Os fãs das Tartarugas Ninja finalmente receberam novidades de The Last Ronin. Baseado na aclamada HQ homônima, o jogo acompanha o último sobrevivente da equipe original em uma jornada de vingança em uma Nova York sombria e futurista. O novo trailer exibido durante a semana da Summer Game Fest mostrou um tom muito mais sério e violento do que os títulos tradicionais da franquia, reforçando a proposta de uma aventura focada em combate e narrativa. Apesar do retorno após anos sem atualizações, o projeto ainda não recebeu uma data de lançamento oficial.

Crossfire

De veteranos da Naguhty Dog, chega um jogo de tiro diferente dos demais, prometendo uma trama envolvente. Crossfire vai trazer dois nomes fortes das séries de ação, Claudia Doumit, a Victoria Neuman de The Boys e Ricky Whittle, Shadow Moon em Deuses Americanos. O jogo havia sido introduzido anteriormente na série de videogame da Amazon Prime Video, Secret Level, mostrando dois times rivais se enfrentando, agora, o título mergulha em uma história mais intimista e tensa. Crossfire ainda não tem uma data de lançamento confirmada.

Control Resonant

No novo jogo da Remedy, novos agentes são enviados para investigar uma série de anomalias após os acontecimentos do primeiro título. Com poderes sobrenaturais novos e uma abordagem voltada para investigação, Control Ressonant promete aprofundar o jogador ainda mais nos mistérios da organização secreta. Control Resonant vai chegar ao PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Star Wars Zero Company

O novo jogo de Star Wars terá o foco em combates estratégicos por turno assim como na composição de esquadrões variados para combater as forças separatistas durante as Guerras Clônicas. O título contará com opções de personagens jogáveis que vão desde os clones a outras raças de sistemas envolvidos no conflito intergalático. Star Wars Zero company está sendo desenvolvido pela Bit Reactor e contará com a presença de Anakin Skywalker no jogo.

Among Us com jogo narrativo

A Innersloth decidiu expandir o universo de Among Us para além da dedução social. O estúdio revelou Among Us Story: On Guard, uma aventura narrativa em que os jogadores assumem o papel do Guarda da nave, responsável pela segurança da tripulação. A trama gira em torno de um assassinato misterioso, obrigando o protagonista a reunir pistas, completar tarefas e provar sua inocência antes que o impostor elimine o restante da equipe. O jogo ganhou uma demonstração prevista para este mês no PC, mas ainda não recebeu uma data definitiva de lançamento.

Jogos Mortais vai virar Multiplayer

A franquia Jogos Mortais também marcou presença com uma nova proposta. Saw: Genesis transformará o universo dos filmes em uma experiência multiplayer assimétrica 3 contra 1. Na história, jogadores precisarão sobreviver a armadilhas brutais enquanto um adversário controla o misterioso Juiz, responsável por testar os participantes em desafios mortais. O título funciona como uma espécie de prelúdio da saga cinematográfica e contará com o retorno de Tobin Bell, intérprete original de Jigsaw. Ainda sem data de lançamento, o jogo já possui inscrições abertas para testes.

The Wolf Among Us 2

Bigby, O lobo mau retorna para mais um capítulo da adaptação da Telltale Games das histórias de Fábulas da Vertigo. O trailer exibido no State of Play trouxe novos personagens e velhos conhecidos de volta na segunda temporada da história, com uma investigação que leva até os membros participantes de O Mágico de Oz. The Wolf Among Us 2 chega apenas em 2027, contudo um remake do jogo original está prometido para o fim de 2026.

Stellar Blade: Blood Rain

Após o sucesso de Stellar Blade, a Shift Up confirmou uma continuação. Stellar Blade: Blood Rain se passa após os eventos do jogo original e apresenta uma nova protagonista chamada Evie. O trailer exibido durante o Summer Game Fest trouxe cenários futuristas, criaturas grotescas e um sistema de combate que parece apostar ainda mais em ataques corpo a corpo. A desenvolvedora afirmou que o projeto ainda está nos estágios iniciais de produção, por isso nenhuma previsão de lançamento foi divulgada.

Final Fantasy VII: Revelation

Para a surpresa dos fãs, a Square Enix revelou Final Fantasy VII: Revelation, um novo capítulo que promete explorar eventos inéditos do universo do remake, e aprofundar os conflitos envolvendo Sephiroth e os mistérios das diferentes linhas do tempo apresentadas nos jogos anteriores. O jogo vai finalizar a trilogia remake, no palco da Summer Game Fest foi mostrado diversos detalhes de jogabilidade e trechos do título. Final Fantasy VII: Revelation

Gears of War: E-Day

A série dos soldados com armas de serra retorna, agora com uma aventura no passado da história do jogo, trazendo versões jovens de Don e Marcus Fenix. O Xbox Showcase trouxe 20 minutos da campanha de Gears: E-day e ainda teve um trecho exclusivo conversando com os funcionários da The Coalition. Adaptando o dia mais letal da trama de Gears of War, o novo jogo promete um modo história extenso e com vários inimigos novos, além de velhos aliados aparecendo também. Gears of War: E-Day chega em 26 de outubro deste ano para PC e Xbox Series X|S.

Persona 6

Depois do sucesso estrondoso de Persona 5, um sexto jogo era só questão de tempo, além de revelar no Xbox Showcase mais detalhes de Persona 4 Revival, a Atlus trouxe o primeiro teaser de Persona 6. O vídeo não revela muito, além de várias lápides e uma enigmática estátua sem cabeça. Fora isso, nenhum outro detalhe foi dado sobre o título.

Senua

O terceiro título da guerreira celta, Senua, foi anunciado no Xbox Showcase. Nessa aventura, a personagem vai batalhar seu caminho até o além, para reencontrar entes queridos. O jogo segue a mesma linha dos títulos anteriores, misturando momentos de combate e quebra-cabeças, prometendo lutas marcantes contra deuses e seres mitológicos no processo. Senua ainda não tem uma data definida para chegar, mas deve aparecer no PC e no Xbox Series X|S.

Fable

A Playground Games revelou mais um pouco de Fable, para reforçar o retorno da clássica franquia de RPG. O trailer trouxe o humor característico da saga, criaturas fantásticas e um grande reino repleto de escolhas que influenciam na narrativa.

Halo: Campaign Evolved

Halo: Campaign Evolved reúne missões clássicas reimaginadas com a tecnologia atual, além de conteúdos inéditos que expandem acontecimentos importantes da guerra contra o Covenant. O anúncio foi muito bem recebido pelos fãs, especialmente os mais antigos. O remake marca este Halo como o primeiro multiplataforma nos consoles e com a reformulação gigantesca da Xbox, provavelmente o único. O jogo ainda não tem data de lançamento confirmada, mas chega ainda em 2026.

Resonance: a Plague Tale Legacy

O universo de A Plague Tale continua expandindo em Resonance: A Plague Tale Legacy. A nova história se passa anos depois dos eventos do jogo anterior e acompanha personagens inéditos, que devem lidar com os vestígios da Mácula em uma Europa ainda marcada pelo medo e pela destruição. O trailer mostrou o retorno dos enxames de ratos e uma abordagem mais focada em exploração.

Crazy Taxi: World Tour

Ao som de Offspring, uma das franquias mais inusitadas da SEGA vai voltar com força total, Crazy Taxi vai receber um novo jogo, agora com corridas ao redor do globo. O jogo ainda vai contar com uma aventura onde Axel vai procurar os ladrões internacionais de carro que roubaram seu amado táxi. O título ainda não tem uma janela anunciada para o lançamento, mas vai chegar para o PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch 2.

Spyro: A Realm Beyond

O dragão roxo da Activision vai retornar para uma aventura inédita, agora em um título mundo aberto. o novo jogo, Spyro: A Realm Beyond permanece nas mãos da Toys for Bob, responsável pela franquia Skylanders, Crash Bandicoot 4 e o remake dos três primeiros títulos de Spyro. Apesar do anúncio para os fãs mais nostálgicos dos games, o jogo ainda não tem data para chegar.

Clockwork Revolution

O tempo é a ferramenta motriz do título mais ambicioso da inXile Entertainment, trazendo um universo no estilo steampunk dominado por uma megacorporação, cabe ao jogador ser a lança de uma revolução que vai derrubar os seus inimigos. O título conta com os impactos do jogador durante as sessões de viagem no tempo, no futuro da trama, melhorando - ou piorando - a situação da revolução. Clockwork Revolution vai ser um dos primeiros novos títulos exclusivos no console para o Xbox Series X|S, chegando em algum momento de 2027.