Semana de Moda Masculina de Milão: os destaques do verão 2027

Ralph Lauren abriu a temporada trazendo a clássica estética universitária americana para o Palácio Ralph Lauren, em Milão. A coleção misturou camisas polo clássicas com a alfaiataria de luxo da linha Purple Label para o verão.
Inspirada na paradisíaca ilha de Taormina, a coleção 'Vacanze Siciliana' levou o clima de praia para a passarela. Entre roupões de banho, shorts de linho e camisas leves, o desfile exubera o melhor do verão europeu com jeans cravejados de joias.
Paul Smith buscou inspiração em uma foto antiga de seu avô usando terno na praia. O estilista desconstruiu a rigidez da alfaiataria clássica, trazendo formas amplas dos anos 1980, gravatas desfeitas, camisas abertas e joias que imitam conchas.
Miuccia Prada e Raf Simons apresentaram uma coleção focada na clareza e contra o 'design inútil'. O desfile focou em silhuetas controladas, reinventando o básico do guarda-roupa como camisetas alongadas, jaquetas e calças jeans
Estreando em Milão, o estilista americano montou um cenário lúdico com 400 vasos de flores de tecido. Modelos usaram chapéus de apicultor e ternos feitos de seersucker (um algodãozinho leve e crespo), mantendo o clássico tom cinza da marca.
Ocupando o pátio histórico do Palazzo Orsini, Armani recriou a atmosfera de um mercado mediterrâneo. A passarela ao ar livre foi tomada por jaquetas estilo safári, tricôs abertos e tons terrosos que evocam o deserto, o mar e o céu.
Outras marcas também brilharam, como a Dunhill, que fez uma verdadeira carta de amor ao blazer azul com tecidos nobres britânicos