Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (22/6), cinco loterias: os concursos 3717 da Lotofácil, o 2940 da Lotomania, 2973 da Dupla-Sena e o 863 da Super Sete
Lotofácil: R$ 5 milhões / Lotomania: R$ 4 milhões / Dupla Sena: R$ 4 milhões e R$ 103 mil / Super Sete: R$ 2 milhões
06 - 23 - 25 - 44 - 45 - 48 no primeiro sorteio; 03 - 05 - 20 - 33 - 41 - 47 no segundo
00 - 12 - 15 - 21 - 24 - 26 - 29 - 32 - 35 - 36 - 40 - 42 - 48 - 54 - 55 - 57 - 69 - 68 - 72 - 77
01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 11 - 14 - 15 - 17 - 18 - 20 - 25
Coluna 1: 5 / Coluna 2: 2 / Coluna 3: 7 / Coluna 4: 8 / Coluna 5: 0 / Coluna 6: 5 / Coluna 7: 6