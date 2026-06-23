Mega-Sena, Lotofácil, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (23/6), cinco loterias: os concursos 3022 da Mega-Sena; o 3718 da Lotofácil; o 2407 da Timemania e o 1229 do Dia de Sorte
Mega-Sena: R$ 2 milhões / Lotofácil: R$ 2 milhões / Timemania: R$ 1 milhão / Dia de Sorte: R$ 1 milhão
02 - 03 - 08 - 11- 17 - 22
04 - 07 - 14 - 31 - 52 - 57 - 79. O time do coração é o 72 (São Raimundo/RR)
01 - 05 - 07 - 09 - 11 - 12 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25
01 - 11 - 12 - 18 - 27 - 28 - 31. O mês da sorte é 10 (Outubro)