Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Lotofácil, Lotomania e Super Sete e mais: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (3/7), cinco loterias: os concursos 7056 da Quina; o 2978 da Dupla Sena; o 3726 da Lotofácil; o 2945 da Lotomania; 1236 do Dia de Sorte e o 868 da Super Sete
Quina: R$ 4 milhões / Lotofácil: R$ 2 milhões / Lotomania: R$ 1 milhão / Dupla Sena: R$ 6 milhões e R$ 138 mil / Dia de Sorte: R$ 750 mil / Super Sete: R$ 2 milhões
Card Loterias para Webstory — DUPLA SENA
Card Loterias para Webstory — QUINA
Card Loterias para Webstory — LOTOMANIA
Card Loterias para Webstory — LOTOFÁCIL
Card Loterias para Webstory — DIA DE SORTE
Coluna 1: 6 / Coluna 2: 8 / Coluna 3: 5 / Coluna 4: 6 / Coluna 5: 8 / Coluna 6: 1 / Coluna 7: 9