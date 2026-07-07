A ilha brasileira onde carros são proibidos e o tempo parece ter parado

Na Ilha Grande, localizada em Angra dos Reis, o cotidiano é marcado pela ausência de carros particulares. Isso significa que não há buzinas, semáforos ou congestionamentos, criando um ambiente único e silencioso. A locomoção acontece a pé, por trilhas ou de barco, o que reforça a sensação de desacelerar e viver em harmonia com a natureza
Com seus 193 km², a Ilha Grande é a maior do estado do Rio de Janeiro. A população fixa varia entre 5 mil e 6 mil moradores, mas esse número cresce significativamente em feriados e períodos de férias, quando turistas buscam o refúgio natural. Essa dinâmica transforma a ilha em um espaço que alterna entre tranquilidade e movimento sazonal
Mais de 60% do território da ilha está protegido pelo Parque Estadual da Ilha Grande, criado para preservar um dos mais importantes trechos de Mata Atlântica do Brasil. Essa área integra o sítio reconhecido como Patrimônio Mundial da UNESCO, destacando o valor natural e cultural da região. A preservação garante equilíbrio ecológico e atrai visitantes interessados em turismo sustentável
Para conhecer a ilha, é necessário deixar o carro no continente, em estacionamentos particulares de Angra dos Reis ou Conceição de Jacareí. A travessia pode ser feita em barcos convencionais, que levam até duas horas, ou em flex boats, que reduzem o tempo para cerca de 30 minutos. Essa logística reforça o caráter exclusivo da ilha, onde o acesso já faz parte da experiência
A Vila do Abraão é considerada a porta de entrada da Ilha Grande. É lá que se concentram pousadas, restaurantes, mercados e agências de turismo. A partir dela, visitantes podem embarcar em passeios de barco para praias famosas como Lopes Mendes, Aventureiro e Dois Rios, ou explorar trilhas que conectam diferentes pontos da ilha, tornando a caminhada parte da aventura
A Ilha Grande tem uma trajetória marcada por diferentes fases. Antes da colonização, era habitada pelos povos indígenas Tamoios. Depois, serviu de rota para piratas e abrigou um lazareto para quarentena de imigrantes. Mais tarde, ficou conhecida pelo Instituto Penal Cândido Mendes, presídio desativado em 1994. Curiosamente, esse período ajudou a conter a ocupação desordenada e contribuiu para a preservação ambiental que hoje é um dos maiores atrativos
O destino é celebrado pela sensação de desacelerar. Turistas relatam que o tempo parece passar mais devagar, em contraste com o ritmo acelerado das grandes cidades. A ausência de carros e a proximidade com a natureza tornam a vivência única. Como destacou a visitante Letícia Luz, 'é um lugar muito simples e tranquilo', com preços semelhantes a outras praias e acesso fácil por barco. Essa combinação de simplicidade e beleza natural faz da Ilha Grande um dos destinos mais especiais do litoral brasileiro
*Estagiária sob supervisão de Aline Gouveia