A ilha brasileira onde carros são proibidos e o tempo parece ter parado

Experiência dos visitantes

O destino é celebrado pela sensação de desacelerar. Turistas relatam que o tempo parece passar mais devagar, em contraste com o ritmo acelerado das grandes cidades. A ausência de carros e a proximidade com a natureza tornam a vivência única. Como destacou a visitante Letícia Luz, 'é um lugar muito simples e tranquilo', com preços semelhantes a outras praias e acesso fácil por barco. Essa combinação de simplicidade e beleza natural faz da Ilha Grande um dos destinos mais especiais do litoral brasileiro