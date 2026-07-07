CÂNCER

Reposição hormonal causou o câncer de Fátima Bernardes? Entenda

Especialista explica quando os hormônios podem influenciar o crescimento de um tumor, quais são os principais fatores de risco e as alternativas para quem não pode fazer reposição

Por Correio Braziliense
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Diagnóstico precoce

Em 2020, a apresentadora Fátima Bernardes descobriu um câncer de endométrio durante exames de rotina. Ela fazia reposição hormonal e sua ginecologista identificou um espessamento no endométrio, o que levou à investigação detalhada. O tumor estava em estágio inicial e foi tratado com cirurgia, sem necessidade de quimioterapia ou radioterapia

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Reposição hormonal e câncer

Segundo especialistas, a reposição hormonal não é considerada a causa direta do câncer de endométrio. No entanto, em alguns casos, os hormônios podem estimular o crescimento de tumores já existentes em estágio muito inicial. Isso depende principalmente do tipo de tumor e de sua sensibilidade aos hormônios

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O papel do estrogênio

O endométrio, revestimento interno do útero, tende a permanecer fino após a menopausa devido à queda natural do estrogênio. Quando exames mostram espessamento nessa fase da vida, é necessário investigar. O estrogênio está envolvido no desenvolvimento do câncer de endométrio, e o desequilíbrio desse hormônio pode ser fator de risco

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Fatores de risco adicionais

Além da reposição hormonal, outros fatores têm maior peso no surgimento da doença. Entre eles estão obesidade, síndrome metabólica, diabetes tipo 2, síndromes genéticas e exposição a carcinógenos como álcool e cigarro. Esses elementos aumentam a probabilidade de alterações no endométrio

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Importância do diagnóstico inicial

A oncologista Gabrielle Scattolin destaca que tumores descobertos precocemente exigem tratamentos menos agressivos e apresentam altas chances de cura. Nos casos iniciais, a cirurgia costuma ser suficiente, e a necessidade de radioterapia ou quimioterapia é menor. As chances de cura podem chegar a 90% quando o câncer é identificado cedo

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Alternativas à reposição hormonal

Após o tratamento do câncer de endométrio, a terapia hormonal geralmente deixa de ser indicada. Existem opções não hormonais para aliviar sintomas da menopausa, como antidepressivos em doses baixas, o fezolinetanto, recentemente aprovado no Brasil, terapias locais para ressecamento vaginal, além de dieta equilibrada e exercícios físicos

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*Estagiária sob supervisão de - 

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