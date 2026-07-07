Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (7/7), cinco loterias: os concursos 3028 da Mega-Sena; o 3729 da Lotofácil; o 7059 da Quina; o 2412 da Timemania e o 1239 do Dia de Sorte
Mega-Sena: R$ 37 milhões / Lotofácil: R$ 2 milhões / Quina: R$ 7 milhões / Timemania: R$ 3 milhões / Dia de Sorte: R$ 100 mil
02 - 10 - 11 - 25 - 51 - 56
27 - 47 - 57 - 70 - 78
09 - 16 - 25 - 47 - 49 - 66 - 73. O time do coração é o 39 (Flamengo/RJ)
01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22
04 - 08 - 11 - 14 - 22 - 24 - 31. O mês da sorte é 04 (Abril)