Galeria Cairo: a capital das capitais revela atrações que impressionam visitantes do mundo inteiro Conhecida como a “Mãe do Mundo” e também chamada de “capital das capitais”, o Cairo reúne história, cultura e uma intensa vida urbana. Monumentos como as Pirâmides de Gizé, o Museu Egípcio e o Rio Nilo refletem sua importância milenar. Entre mercados tradicionais e áreas modernas, a capital do Egito preserva um legado que continua influenciando toda a região. Por Flipar

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