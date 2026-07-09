Você realmente precisa lavar roupas novas antes de usar?

A sensação de vestir uma roupa recém-comprada é comum para muitas pessoas. No entanto, o hábito de usar peças novas sem lavá-las pode representar um risco para a saúde da pele, especialmente entre quem tem maior sensibilidade ou histórico de alergias
O uso de roupas novas sem lavagem pode desencadear sintomas como vermelhidão, coceira, ardor e dermatite de contato. Embora pessoas com dermatite atópica, alergias ou pele sensível sejam as mais vulneráveis, qualquer indivíduo pode apresentar reações dependendo da substância presente no tecido e do tempo de contato com a pele
Peças novas podem ter resíduos de corantes, fixadores de tinta, resinas, conservantes, além de poeira, partículas, ácaros, bactérias e outros microrganismos ambientais que podem ser adquiridos durante o transporte, armazenamento ou pelo manuseio nas lojas
Segundo a médica dermatologista Regina Buffman, a recomendação é que toda roupa nova passe pela máquina de lavar antes do primeiro uso. A medida ajuda a remover parte dos resíduos químicos e das impurezas acumuladas ao longo do processo de fabricação, transporte, armazenamento e exposição nas lojas
A especialista explica que a primeira lavagem é uma medida simples e eficaz para tornar o uso da roupa mais seguro e confortável, principalmente para peles sensíveis