Sucessos de Bonnie Tyler

Tyler alcançou reconhecimento com o hit Total Eclipse of the Heart, lançado em 1983. O hit, produzido por Jim Steinman, liderou as principais paradas musicais do mundo e se consolidou como um hino atemporal da cultura pop
A musica 'Holding Out for a Hero', lançada para a trilha sonora do filme ‘Footloose’, mistura rock e pop em ritmo acelerado, tornou-se um hino de superação, e ganhou nova popularidade ao aparecer em filmes, séries e comerciais ao longo das décadas
Foi 'It’s a Heartache', sucesso de 1977, que deu a Bonnie Tyler o sucesso internacional de forma definitiva. A canção ajudou a consolidar sua voz rouca como marca registrada e alcançou posições de destaque nas paradas dos Estados Unidos e da Europa
'If You Were A Woman (And I Was A Man)', traz uma produção grandiosa típica dos anos 1980. A música é lembrada pelo refrão marcante e pela interpretação poderosa da cantora.
A versão cover de Bonnie Tyler da música 'Have You Ever Seen the Rain?' fez enorme sucesso na Europa e se tornou uma das músicas mais conhecidas de seu repertório
'Faster Than the Speed of Night' é a faixa que dá nome ao álbum responsável por levar Bonnie Tyler ao auge da carreira. Com uma sonoridade que mistura pop e rock, tornou-se presença garantida em suas apresentações ao vivo