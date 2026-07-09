Galeria ‘Tocas dos hobbits’: hospedagens inspiradas no universo do ‘Senhor dos Anéis’ fazem sucesso perto de São Paulo Os fãs da franquia 'O Senhor dos Anéis' têm um motivo especial para celebrar em 2026. O primeiro filme da trilogia original completa 25 anos de lançamento, e algumas hospedagens inspiradas no universo criado por J.R.R. Tolkien permitem viver uma experiência semelhante à dos hobbits sem precisar sair do Brasil. Por Flipar

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