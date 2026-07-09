‘Tocas dos hobbits’: hospedagens inspiradas no universo do ‘Senhor dos Anéis’ fazem sucesso perto de São Paulo

Próximas à cidade de São Paulo, essas acomodações reproduzem as famosas tocas vistas nos filmes e ganham ainda mais charme durante o inverno, quando o clima mais fresco ajuda a compor um cenário digno da Terra-média. Confira a seguir!
A hospedagem aceita animais de estimação, comporta até três visitantes e cobra cerca de R$ 950 por duas diárias durante a semana. Além do 'Hobbit', há acomodações que simulam um quarto de castelo, um quarto de pirâmide, e até a Casa do Bob Esponja!
Na obra de Tolkien, os hobbits são pequenos habitantes conhecidos pelo apego à vida tranquila, à boa comida e ao conforto do lar. Eles vivem principalmente no Condado, uma região de colinas verdes, campos cultivados e casas construídas dentro de morros, cenário que se tornou um dos símbolos mais marcantes da saga.