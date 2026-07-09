Estilo de Vida

Livro divulga lista de impressionantes casas construídas em árvores pelo mundo

As casas na árvore, construídas entre galhos e troncos, deixaram de ser apenas lembranças da infância para se tornarem exemplos ousados de arquitetura, design e conexão com a natureza.

Por Flipar
Floris Bronkhorst/Unsplash

Desde o século 1, na Roma Antiga, há relatos de moradias em lugares altos como árvores. Desde o fim dos anos 1990, arquitetos vêm resgatando esse tipo de construção com o intuito de unir design e consciência ambiental

Stefanie Poepken/Unsplash

Essa tendência é apresentada por Florian Seabeck no livro 'Modern Tree Houses', publicado pela Taschen. 'Subir nessas estruturas de madeira é como entrar em um conto de fadas [...] uma sensação de acolhimento', diz um trecho do livro.

Reproduc?a?o/Instagram

Algumas parecem ninhos futuristas, outras verdadeiras obras de arte camufladas na floresta — todas, porém, desafiam a lógica tradicional das cidades. Veja a seguir 10 dessas casas exibidas no livro!

NatureFriend/Pixabay

Erguida sobre o tronco estreito de um pinheiro, a casa parece sustentada por um único apoio. Acomoda até quatro pessoas e oferece uma banheira com vista privilegiada para o Fiorde de Hardanger.

Reprodução @_woodnest_

Feita com estrutura de alumínio, compensado e lona impermeável, essa casa em forma de esfera vermelha foi desenvolvida para se integrar à natureza.

Reprodução @_tree_tents

Essa casa na árvore, construída quase inteiramente em bambu, tem pisos que se elevam e se transformam em paredes contínuas e um telhado que parece flutuar sobre as copas.

Reprodução/Instagram

Uma casa de vidro que parece suspensa entre os troncos e abriga cerca de 350 ninhos, atraindo aves, morcegos e abelhas. A estrutura faz parte do Treehotel, um complexo com diferentes casas na árvore localizado na Lapônia sueca.

Reprodução @treehotel

Inspirada na flor de três pétalas que simboliza harmonia, a estrutura da Trillium utiliza materiais locais como pedra vulcânica e o gesso natural maia conhecido como chokun.

Divulgação/Santiago Baravalle

Essa estrutura futurista em formato de disco voador foi instalada no Parque Nacional do Monte Qiyun em 2022. Pensado para receber famílias, conta com varanda panorâmica de 360º.

Divulgação/Zhu Ziye

Essa é descrita por seus criadores como “mais uma árvore do que uma casa”. O projeto tem formato de tronco com ramificações, adota um conceito modular que facilita a montagem e permite adaptações conforme as necessidades do morador.

Divulgação/Tom Klocker

Situadas a 1.200 metros de altitude, com vista privilegiada para os Alpes italianos, essa casa foi esculpida em madeira de pinho-abeto e usa princípios de biomimética para se integrar à paisagem natural.

Divulgação

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