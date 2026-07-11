Mega-Sena, Quina, Lotofácil, +Milionária, Timemania e Dia de Sorte: resultados deste sábado

Sorteios

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (11/7), seis loterias: os concursos 3030 da Mega-Sena; o 7063 da Quina; o 3733 da Lotofácil; 371 da +Milionária; o 2414 da Timemania e o 1243 do Dia da Sorte