Mega-Sena, Quina, Lotofácil, +Milionária, Timemania e Dia de Sorte: resultados deste sábado

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (11/7), seis loterias: os concursos 3030 da Mega-Sena; o 7063 da Quina; o 3733 da Lotofácil; 371 da +Milionária; o 2414 da Timemania e o 1243 do Dia da Sorte
Mega-Sena: R$ 19 milhões / Lotofácil: R$ 2 milhões / Quina: R$ 712 mil / Timemania: R$ 3 milhões / +Milionária: R$ 72 milhões / Dia de Sorte: R$ 800 mil
06 - 11 - 25 - 45 - 48 - 58
09 - 36 - 55 - 61 - 79
18 - 19 - 36 - 63 - 64 - 67 - 71. O time do coração é o 23 (Brusque/SC)
01 - 02 - 03 - 05 - 07 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 22 - 25
05 - 13 - 35 - 40 - 42 - 49. Os trevos sorteados foram: 3 - 2
06 - 11 - 18 - 25 - 26 - 29 - 30. O mês da sorte é 09 (Setembro)