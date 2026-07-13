Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Dia de Sorte, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (13/7), cinco loterias: os concursos 7064 da Quina, o 3734 da Lotofácil, o 2949 da Lotomania, o 1244 do Dia de Sorte, 2982 da Dupla-Sena e o 872 da Super Sete
Quina: R$ 1 milhão / Lotofácil: R$ 2 milhões / Lotomania: R$ 477 mil / Dupla Sena: R$ 774 mil e R$ 50 mil / Dia de Sorte: R$ 1 milhão / Super Sete: R$ 3 milhões
04 - 20 - 24 - 27 - 40 - 41 no primeiro sorteio; 03 - 12 - 13 - 28 - 30 - 35 no segundo
15 - 24 - 29 - 53 - 60
02 - 03 - 07 - 09 - 15 - 19 - 21 - 23 - 59 - 62 - 66 - 67 - 70 - 77 - 79 - 84 - 91 - 92 - 93 - 98
02 - 03 - 05 - 08 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 22 - 23 - 25
Coluna 1: 8 / Coluna 2: 3 / Coluna 3: 6 / Coluna 4: 3 / Coluna 5: 0 / Coluna 6: 6 / Coluna 7: 1
01 - 03 - 05 - 12 - 15 - 20 - 25. O mês da sorte é 06 (Junho)