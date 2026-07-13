Entretenimento Os minerais mais incríveis da ficção e seus poderes extraordinários Diversos livros, filmes, quadrinhos e séries apresentam minerais e elementos fictícios, geralmente descritos como raros e dotados de propriedades extraordinárias. Embora pareçam reais em seus universos, essas substâncias não existem na natureza e ajudam a tornar as histórias mais criativas e envolventes. Veja alguns: Por Flipar

divulgação/marvel studios