Galeria Como a clorofila torna possível a fotossíntese, essencial para a vida na Terra A fotossíntese é um dos processos mais importantes para a vida na Terra, pois produz o oxigênio que respiramos e gera o alimento que sustenta praticamente todos os ecossistemas. Para que ela aconteça, a clorofila desempenha um papel essencial ao captar a energia da luz solar. Entenda como esse pigmento funciona e por que ele é indispensável para as plantas. Por Flipar

Reprodução do Flickr Mauricio Mercadante