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Como a clorofila torna possível a fotossíntese, essencial para a vida na Terra

A fotossíntese é um dos processos mais importantes para a vida na Terra, pois produz o oxigênio que respiramos e gera o alimento que sustenta praticamente todos os ecossistemas. Para que ela aconteça, a clorofila desempenha um papel essencial ao captar a energia da luz solar. Entenda como esse pigmento funciona e por que ele é indispensável para as plantas.

Por Flipar
Reprodução do Flickr Mauricio Mercadante

A clorofila é um pigmento natural presente nas plantas, responsável por captar a luz do sol. Esse pigmento está concentrado principalmente nas folhas, dentro de estruturas chamadas cloroplastos. É ali que a energia luminosa começa a ser transformada em energia química.

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A cor verde das plantas vem da clorofila, que reflete a luz nessa tonalidade. Outras cores são absorvidas para alimentar o processo de produção de energia.

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A fotossíntese é o mecanismo pelo qual as plantas produzem seu próprio alimento. Ela utiliza luz solar, água e gás carbônico para gerar energia.

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A fotossíntese é o processo pelo qual as plantas produzem seu próprio alimento. Ela utiliza luz solar, água e gás carbônico para formar glicose, uma molécula que armazena energia e serve de combustível para o crescimento e o funcionamento da planta. Como resultado desse processo, também ocorre a liberação de oxigênio para a atmosfera.

Imagem gerada por i.a

A luz do sol é fundamental, pois ativa a clorofila e inicia as reações químicas. Sem essa energia, a fotossíntese não acontece de forma eficiente.

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A água é absorvida pelas raízes e transportada até as folhas. Já o gás carbônico entra pelos estômatos, pequenas aberturas na superfície das folhas.

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Ao final da fotossíntese, além da glicose, a planta libera oxigênio. Esse gás é essencial para a respiração de humanos e de muitos outros seres vivos. Graças à fotossíntese, processo que depende da clorofila, as plantas produzem seu próprio alimento e não precisam obter energia consumindo outros organismos.

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Existem diferentes tipos de clorofila, como a clorofila A e a B. Cada uma absorve luz em comprimentos de onda específicos, aumentando a eficiência

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Algumas plantas possuem menos clorofila, o que altera sua coloração. Isso pode resultar em folhas mais claras ou até avermelhadas.

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No outono, em regiões de clima temperado, a clorofila se degrada. Com isso, outras cores presentes nas folhas se tornam visíveis.

Imagem gerada por i.a

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