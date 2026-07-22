Galeria Paisagens vulcânicas e praias paradisíacas: conheça Guía de Isora, o destino que atrai celebridades durante o verão Muito além das áreas mais movimentadas de Tenerife, na Espanha, existe um destino que conquistou admiradores em busca de tranquilidade, belas paisagens e discrição. Localizado na costa sudoeste da ilha, o município de Guía de Isora transformou-se em um dos refúgios preferidos da atriz Penélope Cruz e do ator Javier Bardem durante as férias. Por Flipar

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