Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (16/7), cinco loterias: os concursos 3032 da Mega-Sena; o 3737 da Lotofácil; o 7067 da Quina; o 2416 da Timemania e o 1247 do Dia de Sorte
Mega-Sena: R$ 29 milhões / Lotofácil: R$ 10 milhões / Quina: R$ 6 milhões / Timemania: R$ 4 milhões / Dia de Sorte: R$ 2 milhões
08 - 12 - 23 - 27 - 42 - 43
05 - 08 - 18 - 25 - 55
17 - 30 - 36 - 50 - 70 - 74 - 77. O time do coração é o 30 (Coritiba/PR)
02 - 03 - 05 - 06 - 08 - 09 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 22 - 23 - 25
12 - 16 - 20 - 21 - 24 - 26 - 30. O mês da sorte é 12 (Dezembro)