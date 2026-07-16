Estilo de Vida Plantas que são perfeitas para ornamentar o ambiente doméstico As plantas proporcionam uma estética agradável e uma série de benefícios: melhor qualidade do ar, aumento da umidade e até mesmo efeitos positivos na saúde mental. Muitas pessoas não abrem mão de ornamentar a residência com plantas belas e agradáveis. Veja algumas que costumam agradar. Por Flipar

Imagem de Milada Vigerova por Pixabay