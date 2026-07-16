Galeria Pernambuco já foi independente do Brasil; conheça a ‘Data Magna’ No dia 6 de março é sempre comemorado o feriado da Data Magna de Pernambuco, uma ocasião que marca o início da Revolução Pernambucana de 1817.O movimento histórico tornou o estado uma república independente por 74 dias, antes da Independência do Brasil. Por Flipar

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