Galeria

Cidade de Ibiraçu ostenta maior estátua de Buda do Ocidente

A cidade capixaba de Ibiraçu atrai turistas por reunir natureza exuberante, experiências espirituais no Mosteiro Zen e, principalmente, pela curiosidade de possuir a maior estátua de Buda do Ocidente.

Por Flipar
Divulgação

A estátua monumental fica no Mosteiro Zen Morro da Vargem. Tem mais de 35 metros de altura, atraindo visitantes em busca de meditação, autoconhecimento e turismo religioso. Mas também as pessoas que querem simplesmente conferir o tamanho incrível da peça.

- Divulgação

Com práticas meditativas e retiros, o cenário oferece oportunidades para fotografias e momentos de introspecção. Fundado em 1974 pelo monge Ryotan Tokuda e um grupo de convertidos, o mosteiro, localizado a 350 metros de altitude, faz formação de monges segundo as tradições orientais.

Reprodução de vídeo TV Gazeta

O local tem trilhas ecológicas em áreas de mata nativa, com possibilidade de avistar espécies locais da fauna, com a experiência de ecoturismo. Existem outras opções amenas e com uma paisagem diversificada. Entre elas, cachoeiras, mirantes e reservas ecológicas, que atraem as atenções dos visitantes.

Arquivo Pessoal Mônica de Sá

Os visitantes encontram alternativas para passeios românticos ou aventuras com amigos e com as famílias, longe do agito das grandes cidades. A cidade recebe visitantes com festas típicas que celebram o patrimônio local, como festivais de culinária capixaba e eventos folclóricos.

Reprodução do Instagram @mosteirozen

O local une natureza, espiritualidade e cultura única, sendo uma ótima opção para quem está em Vitória, capital do Espírito Santo, ou em Vila Velha, conhecida cidade do estado.

Arquivo Pessoal Mônica de Sá

Ibiraçu tem 201 km², cerca de 13 mil habitantes e fica a 65 km da capital Vitória. O povoamento começou com a chegada de imigrantes italianos fugindo da crise socioeconômica no país europeu. Eles foram trazidos em navios que aportavam em Vitória e seguiam para o núcleo colonial na região.

-Reprodução do Instagram @mosteirozen

Inicialmente chamada de Vila Guaraná, a cidade foi renomeada em 1943 para Ibiraçu, que significa 'árvore grande' em tupi-guarani, em referência a uma antiga árvore jequitibá que existia na região.Os imigrantes foram responsáveis pelo desenvolvimento da produção agrícola, especialmente do café, impulsionando a economia local.

Arquivo Pessoal Mônica de Sá

A estátua gigantesca tem, no mesmo terreno, outras estátuas menores de Buda, e também uma capela católica e um jardim zen.

Arquivo Pessoal Mônica de Sá

Um marco histórico e religioso no centro da cidade é a Igreja Matriz de São Marcos. O santo é padroeiro da cidade e recebe um bonita festa anual, todo dia 25 de abril.

HVL/Wikimédia Commons

Veja Mais