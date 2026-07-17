Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Dia de Sorte, Lotomania e Super Sete: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (17/7), cinco loterias: os concursos 7068 da Quina; o 2984 da Dupla Sena; o 1248 do Dia de Sorte; o 3738 da Lotofácil; o 2951 da Lotomania e o 874 da Super Sete.
Quina: R$ 8 milhões / Lotofácil: R$ 2 milhões / Lotomania: R$ 1 milhão / Dupla Sena: R$ 1 milhão e R$ 51 mil / Dia de Sorte: R$ 2 milhões / Super Sete: R$ 3 milhões
02 - 06 - 11 - 12 - 27 - 37 no primeiro sorteio; 07 - 29 - 39 - 40 - 49 no segundo
06 - 16 - 39 - 69 - 74
07 - 08 - 10 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 33 - 34 - 37 - 39 - 44 - 46 - 48 - 56 - 61 - 62 - 80
02 - 03 - 04 - 05 - 07 - 08 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 18 - 20 - 23 - 24
Coluna 1: 5 / Coluna 2: 9 / Coluna 3: 1 / Coluna 4: 5 / Coluna 5: 1 / Coluna 6: 8 / Coluna 7: 8
08 - 06 - 11 -20 - 22 - 25 - 26. O mês da sorte é 02 (Fevereiro)