Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Dia de Sorte, Lotomania e Super Sete: resultados desta sexta

Sorteios

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (17/7), cinco loterias: os concursos 7068 da Quina; o 2984 da Dupla Sena; o 1248 do Dia de Sorte; o 3738 da Lotofácil; o 2951 da Lotomania e o 874 da Super Sete.