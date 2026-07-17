Galeria Cidade submersa na China: Shicheng está intacta sob lago artificial Inundada em 1959 para a construção da Usina Hidrelétrica de Xin’an, a antiga cidade chinesa de Shicheng, fundada há mais de 1.300 anos, teve suas estruturas completamente cobertas pelo lago artificial Qiandao, que se formou sobre ela. A submersão ocorreu de forma planejada e rápida, preservando boa parte das construções e sua forte influência cultural clássica. Por Flipar

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