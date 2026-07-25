SECA NO DF

Como proteger sua saúde na seca em Brasília

Dra. Robertina Pinheiro explica quais cuidados ajudam a evitar problemas respiratórios, desidratação e outros efeitos comuns da seca em Brasília

Por Anna Júlia Castro
Carlos Vieira/CB/D.A.Press

Umidade em Brasília despencou para 20%

Segundo o Inmet, Brasília enfrenta umidade entre 20% e 30% nas horas mais quentes. Esse índice crítico, que se estende até setembro, impacta fortemente a saúde da população

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Beba mais água

A principal recomendação é reforçar a hidratação. Segundo a especialista, durante a seca o organismo perde água com mais facilidade por causa da baixa umidade do ar. A orientação é que homens consumam entre 2,5 e 3,5 litros de água por dia, enquanto as mulheres devem ingerir entre 2 e 2,5 litros diariamente

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Alimentos ricos em água são essenciais

Frutas como melão, laranja e melancia ajudam a hidratar, conforme recomenda a Dra. Robertina. Elas repõem água e sais minerais essenciais, enquanto bebidas alcoólicas e cafeinadas devem ser evitadas

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Evitando o calor extremo no DF

O ideal é evitar locais fechados e aglomerados nas horas quentes. Ambientes climatizados podem ressecar ainda mais as vias respiratórias, conforme alertam especialistas. Atenção aos ambientes com fumaça e poeira

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Roupas leves para enfrentar a seca

A especialista destaca a importância de usar roupas leves e confortáveis, além de proteção UV para quem precisa ficar exposto ao sol. Proteja-se também utilizando chapéus ou bonés

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Hidratando as vias respiratórias

A especialista aponta que soro fisiológico é essencial para hidratar as vias respiratórias secas pelo clima. O uso regular pode prevenir irritações e aumentar o conforto

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Prevenindo viroses na seca

Com a queda da umidade e o aumento da poeira, doenças respiratórias tendem a crescer. Mantenha a higiene das mãos e use máscara se apresentar sintomas, recomenda o Ministério da Saúde

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Melhor horário para exercícios

Realize atividades físicas entre 6 e 10 horas da manhã ou após as 16 horas, sugere Dra. Robertina. Isso minimiza o impacto do calor e da umidade baixa. Hidrate-se bem durante os treinos

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Umidificador e ar-condicionado: o que é mito?

Embora o umidificador possa ajudar, deixar ligado a noite inteira não é recomendado. O excesso de umidade favorece o aparecimento de mofo, que também prejudica a saúde respiratória

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Atenção especial para crianças e idosos

Idosos e crianças menores de 5 anos são mais vulneráveis à seca. Cuidados redobrados são necessários, destaca a Dra. Robertina, para prevenir complicações em condições preexistentes

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Prepare-se para a seca hoje mesmo

Proteção e prevenção são essenciais para atravessar a seca em Brasília. Adotar medidas simples pode fazer grande diferença para sua saúde. Que tal colocar essas dicas em prática hoje?

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 *Estagiária sob supervisão de Rafaela Soares

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