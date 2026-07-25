Como proteger sua saúde na seca em Brasília

Segundo o Inmet, Brasília enfrenta umidade entre 20% e 30% nas horas mais quentes. Esse índice crítico, que se estende até setembro, impacta fortemente a saúde da populaçãoFoto: FILIPE COELHO / Pexels
A principal recomendação é reforçar a hidratação. Segundo a especialista, durante a seca o organismo perde água com mais facilidade por causa da baixa umidade do ar. A orientação é que homens consumam entre 2,5 e 3,5 litros de água por dia, enquanto as mulheres devem ingerir entre 2 e 2,5 litros diariamente
Frutas como melão, laranja e melancia ajudam a hidratar, conforme recomenda a Dra. Robertina. Elas repõem água e sais minerais essenciais, enquanto bebidas alcoólicas e cafeinadas devem ser evitadasFoto: lua.JPG / Pexels
O ideal é evitar locais fechados e aglomerados nas horas quentes. Ambientes climatizados podem ressecar ainda mais as vias respiratórias, conforme alertam especialistas. Atenção aos ambientes com fumaça e poeira
A especialista destaca a importância de usar roupas leves e confortáveis, além de proteção UV para quem precisa ficar exposto ao sol. Proteja-se também utilizando chapéus ou bonés
A especialista aponta que soro fisiológico é essencial para hidratar as vias respiratórias secas pelo clima. O uso regular pode prevenir irritações e aumentar o conforto
Com a queda da umidade e o aumento da poeira, doenças respiratórias tendem a crescer. Mantenha a higiene das mãos e use máscara se apresentar sintomas, recomenda o Ministério da Saúde
Realize atividades físicas entre 6 e 10 horas da manhã ou após as 16 horas, sugere Dra. Robertina. Isso minimiza o impacto do calor e da umidade baixa. Hidrate-se bem durante os treinosFoto: Igor Pericles / Pexels
Embora o umidificador possa ajudar, deixar ligado a noite inteira não é recomendado. O excesso de umidade favorece o aparecimento de mofo, que também prejudica a saúde respiratóriaFoto: cottonbro studio / Pexels
Idosos e crianças menores de 5 anos são mais vulneráveis à seca. Cuidados redobrados são necessários, destaca a Dra. Robertina, para prevenir complicações em condições preexistentes
Proteção e prevenção são essenciais para atravessar a seca em Brasília. Adotar medidas simples pode fazer grande diferença para sua saúde. Que tal colocar essas dicas em prática hoje?
*Estagiária sob supervisão de Rafaela Soares
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