Como proteger sua saúde na seca em Brasília

Beba mais água

A principal recomendação é reforçar a hidratação. Segundo a especialista, durante a seca o organismo perde água com mais facilidade por causa da baixa umidade do ar. A orientação é que homens consumam entre 2,5 e 3,5 litros de água por dia, enquanto as mulheres devem ingerir entre 2 e 2,5 litros diariamente