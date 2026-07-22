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Termômetros devem registrar até 30ºC e seca segue forte no DF

Alerta de umidade baixa emitido pelo Inmet continua válido para hoje. Chuvas não devem retornar enquanto massa de ar seco estiver no centro do país

Brasília - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Brasília - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Distrito Federal amanheceu com céu aberto e iluminado, mas dando continuidade ao período da seca costumeira no meio do ano. A amplitude térmica do dia já registrou uma temperatura mínima de 14ºC no início da manhã e deve atingir uma máxima de 28ºC ao longo do dia, com áreas do entorno podendo alcançar até 30ºC.

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O alerta amarelo para baixa umidade emitido ontem segue em vigor, com uma taxa que deve se manter entre 20% e 30%. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê que o nível deve variar em torno de 25% durante o dia.

As chuvas também devem continuar sumidas da capital por um tempo. "Temos uma grande massa de ar seco presente no centro do país, e essa situação deve continuar pelo futuro próximo", afirmou Mércio Dantas, meteorologistado Inmet.

*Estagiário sob supervisão  de Nahima Maciel

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João Pedro Zamora*

Estagiário

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB) e fascinado pelo mundo. Estagia na equipe de Cidades

Por João Pedro Zamora*
postado em 22/07/2026 10:44
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