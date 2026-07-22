Termômetros devem registrar até 30ºC e seca segue forte no DF

O Distrito Federal amanheceu com céu aberto e iluminado, mas dando continuidade ao período da seca costumeira no meio do ano. A amplitude térmica do dia já registrou uma temperatura mínima de 14ºC no início da manhã e deve atingir uma máxima de 28ºC ao longo do dia, com áreas do entorno podendo alcançar até 30ºC.

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O alerta amarelo para baixa umidade emitido ontem segue em vigor, com uma taxa que deve se manter entre 20% e 30%. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê que o nível deve variar em torno de 25% durante o dia.

As chuvas também devem continuar sumidas da capital por um tempo. "Temos uma grande massa de ar seco presente no centro do país, e essa situação deve continuar pelo futuro próximo", afirmou Mércio Dantas, meteorologistado Inmet.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel