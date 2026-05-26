Bombeiros alertam: seca histórica deste ano pode agravar incêndios no DF

A cerimônia de abertura da Operação Verde Vivo 2026, realizada nesta terça-feira (26/5), na Praça do Palácio do Buriti, marcou o início das ações de prevenção e combate aos incêndios florestais no Distrito Federal durante o período de estiagem. Organizada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a operação reúne diferentes órgãos do governo em meio ao alerta para uma seca considerada uma das mais severas dos últimos anos.

Durante o evento, o comandante-geral do CBMDF, Moisés Alves Barcelos, destacou que a corporação vem se preparando estrategicamente para enfrentar os meses mais críticos do ano. Segundo ele, desde o ano passado, houve uma reestruturação operacional que ampliou a capacidade de resposta da corporação. “Hoje, nós temos até 1.500 bombeiros militares prontos diariamente para atuar em incêndios florestais”, afirmou.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Servidor do Detran é apontado como líder de esquema milionário de fraudes

O comandante também alertou para o agravamento das condições climáticas previstas para este ano. “A previsão este ano, governadora, é a pior seca em 149 anos. Então, a previsão não é boa”, declarou. Ainda segundo o coronel Moisés, a maioria dos incêndios florestais registrados no Distrito Federal tem origem em ações humanas. “Quase 100% dos incêndios florestais no DF são causados por ação humana”, ressaltou.

O secretário de Meio Ambiente do DF, Rafael Santana, destacou a importância do trabalho desempenhado pelos bombeiros militares durante o período crítico da estiagem. “São esses heróis que vão estar na linha de frente combatendo os incêndios e resguardando toda a nossa biodiversidade aqui do Distrito Federal”, afirmou. Ele também reforçou a necessidade de apoio da população na preservação ambiental e prevenção às queimadas.

Leia também: BRB: GDF vai ao STF contra o governo Lula para obter R$ 6,6 bi do FGC

A governadora Celina Leão afirmou que o governo acompanha com preocupação os impactos do El Niño e os riscos de aumento nos focos de incêndio ao longo dos próximos meses. Segundo ela, muitos casos acontecem por descuido ou de forma criminosa. “Precisamos conscientizar a sociedade sobre a importância da prevenção”, disse. Celina também destacou que o DF possui monitoramento em tempo real para identificar focos de incêndio e reforçou o compromisso do governo em apoiar as equipes do Corpo de Bombeiros durante o período de seca.

%MCEPASTEBIN%