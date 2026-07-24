Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Dia de Sorte, Lotomania e Super Sete: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (24/7), cinco loterias: os concursos 7074 da Quina; o 2987 da Dupla Sena; o 1254 do Dia de Sorte, o 3744 da Lotofácil; o 2954 da Lotomania e o 877 da Super Sete
Quina: R$ 15 milhões / Lotofácil: R$ 2 milhões / Lotomania: R$ 2 milhões / Dupla Sena: R$ 1 milhão e R$ 52 mil / Dia de Sorte: R$ 100 mil / Super Sete: R$ 3 milhões
11 - 16 - 34 - 36 - 41 - 45 no primeiro sorteio; 03 - 18 - 30 - 32 - 33 - 43 no segundo
17 - 28 - 29 - 41 - 77
00 - 07 - 10 - 12 - 16 - 21 - 37 - 39 - 47 - 48 - 62 - 66 - 74 - 81 - 84 - 85 - 87 - 90 - 93 - 99
01 - 02 - 03 - 05 - 07 - 10 - 14 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24
Coluna 1: 0 / Coluna 2: 0 / Coluna 3: 5 / Coluna 4: 5 / Coluna 5: 1 / Coluna 6: 7 / Coluna 7: 3
02 - 13 - 15 - 16 - 20 - 23 - 28. O mês da sorte é 11 (Novembro)