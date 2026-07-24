Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Dia de Sorte, Lotomania e Super Sete: resultados desta sexta

Sorteios

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (24/7), cinco loterias: os concursos 7074 da Quina; o 2987 da Dupla Sena; o 1254 do Dia de Sorte, o 3744 da Lotofácil; o 2954 da Lotomania e o 877 da Super Sete