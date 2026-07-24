Animais Os animais mais lentos da Terra e por que se movem tão devagar As tartarugas terrestres estão entre os animais mais lentos do planeta. Em média, deslocam-se a cerca de 0,2 a 0,3 km/h. Como o casco oferece proteção contra muitos predadores, elas não dependem da velocidade para sobreviver e adotam um ritmo de vida naturalmente mais lento.Veja os animais que, além da tartaruga, são considerados os mais lentos do mundo. Por Flipar