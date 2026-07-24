Estilo de Vida Como o tênis se tornou um dos calçados mais populares do mundo Calçado versátil para diversas ocasiões, o tênis atravessou a fronteira dos esportes e se tornou ícone de estilo e praticidade. Mais do que um objeto de conforto aos pés, é uma forma de expressar uma identidade cultural da juventude urbana. Por Flipar

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