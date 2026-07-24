Galeria Entenda o símbolo que aparece nas bandeiras de todos os países nórdicos Os países nórdicos compartilham um dos elementos mais marcantes da vexilologia mundial: a cruz nórdica. Presente nas bandeiras da Dinamarca, Suécia, Noruega, Finlândia e Islândia, esse desenho tem origem na bandeira dinamarquesa e, ao longo dos séculos, inspirou os demais países da região. Por Flipar

John/Unsplash