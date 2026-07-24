Entenda o símbolo que aparece nas bandeiras de todos os países nórdicos

A cruz nórdica é caracterizada pelo braço horizontal que atravessa toda a bandeira e pelo braço vertical deslocado em direção ao lado do mastro. Essa disposição a diferencia da cruz grega, cujos braços se cruzam exatamente no centro do campo da bandeira.
A cruz nórdica surgiu na Dinamarca, onde aparece na bandeira do Dannebrog, considerada a bandeira nacional em uso contínuo mais antiga do mundo. A tradição a associa ao ano de 1219, durante uma batalha medieval, embora essa origem seja lendária.
O desenho representa a cruz cristã, refletindo a forte influência do cristianismo na formação dos reinos escandinavos durante a Idade Média. A característica que a diferencia é o braço vertical deslocado para o lado do mastro, um estilo que se tornou típico da região.
Com o passar dos séculos, outros povos nórdicos adotaram o mesmo modelo para demonstrar sua herança histórica, cultural e religiosa comum. E passaram a utilizar versões próprias da cruz nórdica, mudando apenas as cores para representar suas identidades nacionais ou regionais.
Localizados no norte da Europa e na região do Atlântico Norte, os países nórdicos incluem Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia, além das regiões autônomas das Ilhas Faroé, da Groenlândia e do arquipélago de Åland.
A bandeira da Finlândia apresenta uma cruz nórdica azul sobre fundo branco. O azul representa os milhares de lagos e o céu do país, enquanto o branco é associado à neve. O modelo foi adotado oficialmente em 1918, pouco depois da independência finlandesa.
A bandeira da Suécia traz uma cruz nórdica amarela sobre fundo azul, um dos símbolos nacionais mais conhecidos do país. As cores são tradicionalmente associadas ao antigo brasão sueco e estão presentes na bandeira desde o século XVI. O desenho segue o padrão das demais bandeiras nórdicas, com a cruz deslocada em direção ao mastro.
A bandeira da Noruega apresenta uma cruz nórdica azul contornada de branco sobre fundo vermelho. Adotado oficialmente em 1821, o desenho combina cores presentes nas bandeiras da Dinamarca e da Suécia. A cruz deslocada para o lado do mastro reforça a ligação histórica do país com os demais povos nórdicos.
A bandeira das Ilhas Faroé apresenta uma cruz nórdica vermelha contornada de azul sobre fundo branco. O desenho foi criado em 1919 e adotado oficialmente em 1940, durante a ocupação britânica do arquipélago. As cores remetem à tradição nórdica e à ligação histórica das ilhas com a Dinamarca.
A bandeira do arquipélago de Åland tem fundo azul e uma cruz nórdica vermelha contornada por faixas amarelas. Adotada oficialmente em 1954, ela combina elementos das bandeiras da Suécia e da Finlândia, refletindo a identidade cultural sueca da região e sua autonomia dentro do território finlandês.