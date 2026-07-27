Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Dia de Sorte, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (27/7), cinco loterias: os concursos 7076 da Quina, o 3746 da Lotofácil, o 2955 da Lotomania, 1256 da Dupla-Sena, o 1256 do Dia de Sorte, e o 876 da Super Sete
Quina: R$ 23 milhões / Lotofácil: R$ 9 milhões / Lotomania: R$ 3 milhões / Dupla Sena: R$ 1 milhão e R$ 51 mil / Dia de Sorte: R$ 500 mil / Super Sete: R$ 4 milhões
05 - 12 - 31 - 37 - 42 - 45 no primeiro sorteio; 31 - 33 - 39 - 41 - 42 - 48 no segundo
01 - 18 - 22 - 35 - 41
03 - 05 - 10 - 12 - 16 - 17 - 20 - 29 - 35 - 36 - 40 - 46 - 47 - 48 - 53 - 71 - 73 - 79 - 81 - 85
01 - 03 - 04 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 14 - 15 - 17 - 18 - 21 - 22 - 24
Coluna 1: 5 / Coluna 2: 5 / Coluna 3: 0 / Coluna 4: 1 / Coluna 5: 7 / Coluna 6: 5 / Coluna 7: 3
02 - 08 - 13 - 19 - 23 - 27 - 29. O mês da sorte é 08 (Agosto)