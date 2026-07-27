Os 10 lagos mais profundos do mundo e por que eles chamam atenção

2º – LAGO TANGANICA – Situado entre Burundi, República Democrática do Congo, Tanzânia e Zâmbia, é o segundo lago mais profundo do mundo, com 1.470 metros. Milhões de pessoas dependem de suas águas para o sustento, incluindo cerca de 100 mil pescadores, e o lago abriga mais de 1.500 espécies de animais e plantas, entre elas crocodilos-do-nilo, medusas de água doce e diversas espécies de peixes.