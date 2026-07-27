Gigantes do Brasil: conheça as montanhas mais altas do país

Além de oferecerem vistas espetaculares, essas montanhas preservam rica biodiversidade e guardam histórias ligadas à exploração e ao montanhismo. Muitas estão em parques nacionais e áreas protegidas, atraindo aventureiros e amantes da natureza. Conheça as 10 maiores montanhas do Brasil e descubra alguns dos cenários mais impressionantes do país.
Localizado na divisa entre Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, o Pico dos Três Estados alcança 2.665 metros de altitude. A trilha é considerada desafiadora e costuma ser mais indicada durante a estação seca. Para quem não conhece a região, o acompanhamento de um guia é recomendado.
Com 2.670 metros de altitude, a Pedra do Sino de Itatiaia recebeu esse nome por causa do formato de sua rocha, semelhante a um sino. Localizada no Parque Nacional do Itatiaia, é um dos destinos mais procurados por montanhistas, com trilhas que exigem bom preparo físico.
Com 2.680 metros de altitude, o Morro do Couto fica no Parque Nacional do Itatiaia, no Rio de Janeiro. A trilha de cerca de 6 quilômetros é considerada de dificuldade leve a moderada, com trechos rochosos, mas costuma ser uma das mais acessíveis da parte alta do parque.
Com 2.734 metros de altitude, o Monte Roraima fica na tríplice fronteira entre Brasil, Venezuela e Guiana. A subida ao topo é feita pelo lado venezuelano, em uma expedição de vários dias que exige bom preparo físico e acompanhamento de guias especializados.
Com 2.769 metros de altitude, o Pico do Cristal fica no Parque Nacional do Caparaó e é a montanha mais alta localizada inteiramente em Minas Gerais. A trilha até o cume tem cerca de 8 quilômetros e é considerada desafiadora, exigindo bom preparo físico.
Com 2.790 metros de altitude, o Pico das Agulhas Negras é um dos principais cartões-postais do Parque Nacional do Itatiaia, onde as temperaturas podem ficar negativas no inverno. O acesso inicial é curto, mas a subida ao cume exige escalaminhada e bom preparo físico, além de cuidados especiais.
Com 2.798 metros de altitude, a Pedra da Mina é um dos cumes mais desafiadores da Serra da Mantiqueira. A trilha costuma ser percorrida em dois dias, com longos trechos, desnível de cerca de 1.400 metros e temperaturas que podem cair bastante durante a noite.
Com 2.892 metros de altitude, o Pico da Bandeira é o ponto mais alto da Região Sudeste e o terceiro mais alto do Brasil. Localizado no Parque Nacional do Caparaó, registra temperaturas negativas no inverno e pode ser acessado por trilhas tanto do Espírito Santo quanto de Minas Gerais, com diferentes níveis de dificuldade.
Com 2.974 metros de altitude, o Pico 31 de Março fica na Serra do Imeri, na fronteira entre Brasil e Venezuela. O acesso é difícil, por trilhas em meio à floresta amazônica, e exige autorização prévia da FUNAI, já que a montanha está em território indígena protegido pela legislação brasileira.
Com 2.995 metros de altitude, o Pico da Neblina é o ponto mais alto do Brasil e fica na fronteira com a Venezuela. O nome faz referência à densa neblina que frequentemente encobre o cume, criando uma paisagem impressionante em meio à Floresta Amazônica.