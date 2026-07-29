Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Dia de Sorte, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (29/7), seis loterias: os concursos 7078 da Quina; o 2989 da Dupla Sena; o 3748 da Lotofácil; o 1258 do Dia de Sorte, o 376 da +Milionária; o 2956 da Lotomania e o 879 da Super Sete
Quina: R$ 26 milhões / Lotofácil: R$ 2 milhões / +Milionária: R$ 77 milhões / Dupla Sena: R$ 138 mil e R$ 31 mil / Dia de Sorte: R$ 300 mil / Lotomania: R$ 4 milhões / Super Sete: R$ 4 milhões
13 - 22 - 36 - 44 - 46 - 47 no primeiro sorteio; 04 - 06 - 08 - 19 - 21 - 44 no segundo
16 - 31 - 55 - 66 - 71
08 - 18 - 22 - 23 - 30 - 31 - 32 - 42 - 43 - 49 - 59 - 63 - 64 - 66 - 75 - 78 - 80 - 84 - 89
01 - 04 - 05 - 06 - 08 - 09 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 20 - 22 - 25
01 - 02 - 35 - 38 - 40 - 45. Os trevos sorteados foram: 4 - 3
Coluna 1: 3 / Coluna 2: 4 / Coluna 3: 7 / Coluna 4: 1 / Coluna 5: 9 / Coluna 6: 4 / Coluna 7: 2
01 - 06 - 12 - 14 - 23 - 26 - 27. O mês da sorte é 07 (Julho)