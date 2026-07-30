Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (30/7), cinco loterias: os concursos 3038 da Mega-Sena; o 3749 da Lotofácil; o 7079 da Quina; o 2422 da Timemania e o 1259 do Dia de Sorte.
Mega-Sena: R$ 85 milhões / Lotofácil: R$ 2 milhões / Quina: R$ 562 mil / Timemania: R$ 5 milhões / Dia de Sorte: R$ 400 mil
30 - 35 - 38 - 39 - 46 - 50
03 - 29 - 46 - 50 - 55
11 - 19 - 21 - 24 - 34 - 68 - 78. O time do coração é o 75 (Tombense/MG)
01 - 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 11 - 12 - 14 - 17 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25
01 - 03 - 07 - 15 - 18 - 27 - 28. O mês da sorte é 04 (Abril)