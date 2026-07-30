Calígula: curiosidades sobre um dos imperadores mais controversos de Roma

Filho do general Germânico, uma das figuras mais prestigiadas de Roma, Calígula assumiu o trono aos 24 anos, após a morte do imperador Tibério. Fontes antigas relatam um governo marcado por autoritarismo, crueldade e excentricidades, embora historiadores debatam até hoje o quanto esses relatos podem ter sido exagerados.
O filme Calígula (1979), estrelado por Malcolm McDowell, retrata a ascensão e a queda do imperador romano com forte carga dramática. A produção ficou marcada pelo conteúdo sexual explícito e pela abordagem controversa da história. Até hoje, é lembrada como uma das obras mais polêmicas já realizadas sobre a Roma Antiga.
Relatos antigos atribuem a Calígula gastos elevados com campanhas militares e grandes obras públicas, além da execução de adversários e até de seu primo e filho adotivo, Tibério Gêmelo. Episódios envolvendo Calígula, porém, são alvo de debate entre historiadores, que questionam possíveis exageros nas fontes da época.
A ordem para a execução de Tibério Gêmelo geralmente é uma tese aceita pelos historiadores. Já o assassinato da própria esposa (Milônia Cesônia) é mais controverso: ela morreu durante a conspiração que levou à queda de Calígula, e não há consenso de que tenha sido assassinada a mando dele.
No livro Caligula: The Abuse of Power ('Calígula: O Abuso do Poder', em tradução livre), o historiador Anthony A. Barrett defende que a juventude, a inexperiência e o despreparo para governar contribuíram para decisões impulsivas e comportamentos considerados irracionais durante o reinado do imperador.
Autores antigos, como Suetônio e Dião Cássio, afirmam que Calígula buscou ser venerado como um deus e se associou a divindades como Apolo. Historiadores atuais, porém, ressaltam que esses relatos foram escritos após sua morte e podem refletir exageros ou motivações políticas.
Segundo registros históricos, Calígula foi assassinado a facadas por integrantes da Guarda Pretoriana em 24 de janeiro de 41 d.C. Após sua morte, o trono do Império Romano passou para seu tio, Cláudio, proclamado imperador pelos próprios pretorianos.