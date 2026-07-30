Galeria Esses são os únicos países cortados pela Linha do Equador Em todo o planeta, apenas 13 países são atravessados pela Linha do Equador, um paralelo que tem cerca de 40 mil quilômetros de extensão. Essa linha imaginária - o paralelo 0º - divide o mundo em dois hemisférios: o Norte e o Sul. Por Flipar

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