Esses são os únicos países cortados pela Linha do Equador

A Linha do Equador é referência em termos de localização geográfica e deslocamento. Os locais por onde ela passa têm temperaturas elevadas, chuvas volumosas e vegetação equatorial.
EQUADOR -No Equador, país que leva o nome da linha, ela passa pelo município de Lago Agrio. E também corta a província de Pichincha, na região metropolitana de Quito. O Monumento 'Metade do Mundo' fica a 26 km do Centro HIstórico da capital.
COLÔMBIA - Na Colômbia, a linha cruza a floresta a leste dos Andes, ao sul do rio Caquetá. Ali fica o município de Mocoa.Na região está situado o canyon do rio Mandiyaco, na região de Putumayo
BRASIL - No Brasil, a Linha do Equador passa por uma região pouco povoada, quase fronteiriça com Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Mas a linha também passa por uma capital: Macapá, no Amapá. Ali fica, inclusive, um monumento (o Marco Zero) que celebra a passagem da Linha do Equador.
REPÚBLICA DO CONGO - Não confundir com a República Democrática do Congo, que será citada mais adiante. O país leva o nome do poderoso rio que é o segundo maior da África, só perdendo para o Nilo. A capital, Brazzaville, tem 2,3 milhões de habitantes e fica à margem do rio Congo.
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO - No país que já se chamou Zaire, na África, a linha passa na região do Vulcão Nyiragongo. O país tem uma vasta cobertura florestal, com rios caudalosos e montanhas vulcânicas fumegantes.
UGANDA - Em Uganda, também na África, a linha atravessa a Floresta Impenetrável de Bwindi.Uganda tem mais duas áreas por onde o paralelo da Linha do Equador passa. Uma delas é a cidade de Jinja, com 73 mil habitantes, a 81 km da capital Kampala.
KIRIBATI - Na imensidão do Oceano Pacífico, a linha chega a Taraua, um atol situado na República de Kiribati, país que contém 33 ilhas. Único no mundo que tem território nos quatro hemisférios da Terra.
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE - A Linha do Equador também passa por São Tomé e Príncipe, país insular no Golfo da Guiné, na costa ocidental da África Central. Na foto, a Praia das Bananas (Banana Beach). Um monumento mostra a posição da Linha do Equador no ilhéu das Rolas.
GABÃO - A Linha do Equador também passa pelo Gabão, país com muitas riquezas naturais. Inclusive, 10% do território formam um parque nacional protegido desde 2003.
QUÊNIA - A Linha do Equador também atravessa o Quênia. O país tem farta vida selvagem e um dos destaques é a Reserva Natural Masai Mara, com fauna nativa. Ali fica o Grande Vale do Rift, onde, curiosamente, um fenômeno atrai a atenção: a África está se dividindo.
SOMÁLIA - O país que fica na região conhecida como Chifre da África é cortado pela Linha do Equador na parte sul, próximo à cidade de Kismayo.
MALDIVAS - A Linha do Equador passa pelas Maldivas, arquipélago formado por 1.200 ilhas que tem praias na lista das melhores do mundo.
INDONÉSIA - Com 17 mil ilhas, o país tem uma diversidade natural que impressiona, com bosques, selvas, picos, recifes, tudo isso em povoados antigos que mantêm uma cultura milenar. E a Linha do Equador passa pelo país.