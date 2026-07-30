Galeria Bem-te-vi: a pequena ave de canto marcante e muita coragem Um dos pássaros mais populares da América Latina, o bem-te-vi é conhecido pelo canto inconfundível e pela coragem na defesa do ninho, enfrentando até predadores maiores. Diante dessas características, descubra outras curiosidades sobre essa ave pequena, mas de personalidade marcante. Por Flipar