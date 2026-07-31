Estilo de Vida O segredo das geleias: por que algumas frutas dão mais certo Feita a partir de frutas, a geleia é um alimento versátil que combina sabor e praticidade. Pode ser consumida com pães, torradas, bolos e diversas receitas, além de existir em versões com diferentes teores de açúcar. Sua variedade de sabores e facilidade de armazenamento fazem dela uma opção presente na alimentação de muitas pessoas. Por Flipar

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