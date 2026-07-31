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O segredo das geleias: por que algumas frutas dão mais certo

Feita a partir de frutas, a geleia é um alimento versátil que combina sabor e praticidade. Pode ser consumida com pães, torradas, bolos e diversas receitas, além de existir em versões com diferentes teores de açúcar. Sua variedade de sabores e facilidade de armazenamento fazem dela uma opção presente na alimentação de muitas pessoas.

Por Flipar
Imagem de -Rita-und mit por Pixabay

Nem todas as frutas produzem boas geleias. A quantidade de pectina, o equilíbrio entre acidez e açúcar e outras características naturais influenciam diretamente a textura, o sabor e a conservação do produto. Por isso, algumas espécies são consideradas ideais para o preparo de geleias caseiras e industriais. Veja quais são elas.

Morango – O sabor doce com leve acidez se intensifica após o cozimento. A fruta possui quantidade moderada de pectina e costuma ser preparada com açúcar e um pouco de suco de limão, cozidos até a geleia atingir a consistência ideal.

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Amora – Rica em pectina, produz uma geleia naturalmente mais densa e aromática. Basta cozinhar a fruta com açúcar e um pouco de suco de limão, mexendo até atingir a consistência desejada.

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Framboesa – Seu sabor marcante e a acidez equilibrada resultam em geleias intensas e refrescantes. O preparo é simples: basta cozinhar a fruta com açúcar e um pouco de limão até atingir a consistência ideal.

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Mirtilo – Rico em antioxidantes, produz geleias de cor intensa e sabor naturalmente adocicado. Seu preparo consiste em cozinhar a fruta com açúcar e um pouco de limão até atingir a consistência desejada.

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Maçã – Naturalmente rica em pectina, produz geleias com ótima consistência sem necessidade de espessantes. Basta cozinhar a fruta com açúcar e um pouco de água até atingir o ponto desejado, podendo acrescentar canela ou gengibre para realçar o sabor.

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Marmelo – Muito rico em pectina, é uma das melhores frutas para produzir geleias firmes. Também fornece fibras que contribuem para o bom funcionamento do intestino. Seu preparo consiste em cozinhar a fruta com água e açúcar até atingir uma consistência espessa.

Frutas cítricas – Laranja, limão e tangerina são ricas em pectina e acidez, características que favorecem geleias firmes e de sabor marcante. O preparo normalmente utiliza o suco e parte da casca, cozidos com açúcar até a mistura engrossar.

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Manga – Doce e aromática, produz geleias com sabor tropical marcante. Diferentes variedades, como espada, rosa e carlotinha, podem ser utilizadas. Basta cozinhar a fruta com açúcar e um pouco de suco de limão até atingir a consistência ideal.

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Ao preparar geleias em casa, prefira panelas grandes, pois a mistura cresce e borbulha durante o cozimento. Para verificar o ponto, coloque um pouco da geleia em um prato gelado: se enrugar ao ser empurrada com a colher, ela está pronta.

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Depois de pronta, a geleia deve ser armazenada em potes de vidro esterilizados para aumentar sua conservação. Mantenha os recipientes fechados em local fresco e protegido da luz e, após a abertura, conserve a geleia sob refrigeração.

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