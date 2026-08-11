Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (11/8), cinco loterias: os concursos 3043 da Mega-Sena; o 3759 da Lotofácil; o 7089 da Quina; o 2427 da Timemania e o 1269 do Dia de Sorte
Mega-Sena: R$ 3 milhões / Lotofácil: R$ 2 milhões / Quina: R$ 2 milhões / Timemania: R$ 7 milhões / Dia de Sorte: R$ 800 mil
10 - 11 - 16 - 37 - 42 - 53.
26 - 33 - 40 - 55 - 69
03 - 06 - 09 - 24 - 31 - 37 - 71. O time do coração é o 77 (Vila Nova/GO)
01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 24 - 25
06 - 13 - 16 - 21 - 25 - 28 - 29. O mês da sorte é 04 (abril)