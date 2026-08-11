Galeria Sabores e tradições: conheça alguns dos melhores pães do mundo Presente na alimentação humana há milhares de anos, o pão surgiu a partir do cultivo de cereais e do preparo de massas simples. Ao longo do tempo, espalhou-se pelo mundo, ganhou diferentes formatos, ingredientes e modos de preparo e tornou-se parte importante da cultura e do cotidiano de diversos povos. Por Flipar

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